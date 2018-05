Marleen Vanwildemeersch (60) zegt politiek vaarwel 12 mei 2018

02u27 0 Zwalm Zwalms raadslid Marleen Vanwildemeersch (voorZwalm) zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat meer zijn. Na 30 jaar zet ze een punt achter haar politieke carrière.

Vanwildemeersch was in 1988 voor de eerste keer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen vanop de CD&V-lijst en kreeg onmiddellijk het vertrouwen van de kiezer. Dat was ook de vier daaropvolgende legislaturen het geval, ook al koos ze in 2012 voor het kartel voorZwalm en niet langer voor CD&V. "Ik was drie jaar schepen en zetelde maar liefst 27 jaar als raadslid in zowel de meerderheid als oppositie", vertelt Vanwildemeersch. "Gedurende die periode heb ik, in om het even welke politieke toestand, getracht te handelen in het belang van onze gemeente en haar inwoners. Ik kijk fier en dankbaar terug, al zijn er wel enkele dingen die ik graag anders had gezien. Zo heb ik me enorm gestoord aan het feit dat zij die in de meerderheid zetelen, te veel denken dat zij alleen de waarheid in pacht hebben. Ook de soms ongebreidelde persoonlijke ambitie van sommige mandatarissen, is voor mij een minpunt van de afgelopen jaren. Voor mij is het dan ook genoeg geweest. Het is nu tijd om jongeren de kans te geven om de toekomst van Zwalm verder uit te bouwen."





Mantelzorgpremie

VoorZwalm-fractieleider Bruno Tuybens laat weten dat Marleen gemist zal worden. "Ze was een dame van weinig woorden, maar een grote meerwaarde voor onze ploeg. Haar grootste verdienste is zonder twijfel de invoering van de mantelzorgpremie", aldus Tuybens. (TVR)