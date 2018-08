Lieselotte bant alle verpakkingen in winkel OHNE Verpakkingsloos boodschappen doen Thomas Vandewalle

30 augustus 2018

12u39 0 Zwalm Langs de Hundelgemsebaan in Hundelgem opent volgende maand OHNE, een winkel zonder verpakkingen waar zowat alles per gewicht wordt aangerekend. “Een primeur voor de regio”, glundert Lieselotte.

OHNE is een alternatief voor de klassieke supermarkt. Het wordt de allereerste winkel in de Vlaamse Ardennen waar je voeding en andere dagdagelijkse producten zal kunnen kopen op een afvalarme manier. “Het concept is simpel: we verkopen zowat alles, maar dan zonder verpakking”, legt initiatiefneemster Lieselotte Van der Linden uit. Dankzij korte ketens en lokale productie vermijdt OHNE zoveel mogelijk lange transporten en de vele verpakkingen. Hier breng je dus zélf herbruikbare potten of zakken mee en die vul je zélf naar hartenlust in de winkel. “Wie geen pot mee heeft, kan hier ook een stoffen zakje kopen.” Dranken, peulen, beleg, fruit, snacks, vleesvervangers en zelfs verzorgings- of onderhoudsproducten zitten in het aanbod. Bij de ingang wordt de lege verpakking gewogen, bij het afrekenen wordt dat gewicht van het totale gewicht afgetrokken. Want alles in de winkel zal per gewicht worden aangerekend. "Zo kan je zelf rijst scheppen uit een bak. Hetzelfde met fruit, cornflakes, noem maar op. Shampoo bijvoorbeeld bieden we aan in bidons van 10 liter met een kraantje aan. Zo kan je je eigen fles opvullen."

Lokale producenten

Lieselotte koopt zelf al jaren zo verpakkingsarm en lokaal mogelijk. “Maar dat is helemaal niet makkelijk in traditionele supermarkten”, stelde ze vast. “In de regio zijn er ook geen verpakkingsarme winkels. Zo groeide het idee om zelf een winkel te beginnen.” Voor het aanbod in haar eigen winkel werkt Lieselotte samen met lokale producenten zoals Seghers Koffie en bioboerderij Ourobouros uit Zwalm en de Sjampetter uit velzeke voor koekjes, taart en granola. Zuivel komt dan weer van de Speiboerderij in Herzele. “Maar je zal hier ook leuke gadgets zoals degelijke drinkflessen en brooddozen vinden. Ook met onze producenten spreken we trouwens af om zoveel mogelijk in bulk of in herbruikbare verpakkingen te leveren.” De Zwalmse werkt ook samen met de twee OHNE winkels in Gent, waar het concept een groot succes is. “De vraag is nu of datzelfde concept ook in een plattelandsgemeente zal aanslaan. De eerste reacties zijn alvast bijzonder positief. Ik sta er zelf van te kijken.”

Proevertjes

De winkel bevindt zich op de Hundelgemsebaan 117, schuin tegenover de vrije basisschool. De officiële opening staat gepland op zaterdag 6 oktober. “Iedereen is die dag tussen 10 en 18 uur welkom om kennis te maken met het concept van onze verpakkingsvrije winkel. Enkele lokale producenten zullen ook aanwezig zijn met proevertjes.” De winkel zal nadien van dinsdag tot donderdag geopend zijn van 10 tot 19 uur. Op vrijdag en zaterdag kan men er tussen 10 en 18 uur terecht.