Leerlingen verkennen wetenschapstruck Frank Eeckhout

14 november 2018

13u41 0 Zwalm De leerlingen van de Zwalmse scholen krijgen drie dagen de kans om de wetenschapstruck van XperiLAB te verkennen. Het mobiele lab staat nog tot vrijdag op de nieuwe recreatiesite in de Sportlaan.

Het lab is ontworpen om interesse voor wetenschappen te wekken. “De leeftijd van de doelgroep, 10 tot 14 jaar, is niet zomaar gekozen: het is de leeftijd van de ontdekkingen, het leren kennen van de buitenwereld en het maken van de eerste keuzes", klinkt het. Het gemeentebestuur stimuleert de deelname van de leerlingen door het subsidiëren van het deelnamegeld van 3 euro per deelnemende leerling. Alle Zwalmse scholen tekenden hierop in en komen een sessie volgen met hun leerlingen van de derde graad.