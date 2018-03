Leerlingen smullen van gezond ontbijt op school 01 maart 2018

02u54 0 Zwalm De leerlingen van basisschool De Zonnewijzer in Munkzwalm werden gisterenmorgen getrakteerd op een gezond ontbijt.

"We werken een week lang rond gezonde voeding en lichten uitgebreid de nieuwe voedingsdriehoek toe. Een gezond ontbijt kan daarbij niet ontbreken", vertelt directrice Marie-Claire De Keyser. "Nog lang niet alle kinderen nemen een ontbijt voor ze naar school komen. Nochtans is het de belangrijkste maaltijd van de dag." De leerlingen mochten hun ontbijt verorberen in de refter. Ze kregen onder meer fruitsla, yoghurt, vers gemaakte confituur, melk, eieren en bruin brood voorgeschoteld. De school kon voor het ontbijt rekenen op enkele gulle schenkers in de gemeente. "Het is plezant om eens op school te kunnen ontbijten en dat samen met onze klasgenoten", klonk het bij de leerlingen, terwijl ze genoten van al dat lekkers. (TVR)