Leerlingen sensibiliseren zélf parkeerders aan schoolpoort 30 januari 2018

02u51 0 Zwalm Met een ludieke parkeeractie vraagt basisschool Het Groene Lilare in Sint-Maria-Latem aandacht voor de parkeerdruk in de straat. Het zijn de leerlingen zelf die er deze dagen de (fout)parkeerders sensibiliseren door parkeerkaarten uit te delen.

De drukke Latemdreef is een doorgangsweg waar vaak te snel gereden wordt. Om de verkeersveiligheid in de buurt van de basisschool Het Groene Lilare te verhogen werd er eind 2016 een verkeersplateau aangelegd van voor de school tot voorbij het kruispunt met de kerk. Er kwamen ook voetpaden, extra zebrapadverlichting en fietssuggestiestroken aan beide kanten van de weg. De vriendenkring van de school vindt dat de verkeerssituatie nog veiliger kan en heeft daarom een werkgroep verkeer in het leven geroepen. Zo wordt nu aandacht gevraagd voor de parkeerdruk in de straat.





Pauw of mossel?

"Al te vaak parkeren mensen zich op het voetpad waardoor oversteken nog gevaarlijker wordt", zegt woordvoerster Fien Rapoye. "Daarom worden de kinderen, ouders, grootouders, leerkrachten, buurtbewoners en medewerkers nu gesensibiliseerd rond de verkeerssituatie aan de school. We brachten in kaart waar men op veilige manier kan parkeren in de buurt van de school en er werd les gegeven aan de leerlingen van de derde graad."





Het zijn zij die gisteren onder begeleiding van de vriendenkring en de politie zelf de straat optrokken om de parkeerders aan te spreken. Goede parkeerders werden beloond met een benoeming tot parkeerpauw. Wie zich niet aan de regels hield, werd benoemd tot parkeermossel. Er werden ook flyers uitgedeeld aan ouders en grootouders met de vraag om de opleiding gemachtigd opzichter te volgen zodat er meer mensen ingeschakeld kunnen worden om de kinderen veilig te laten oversteken. (TVR)