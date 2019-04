Leerlingen BSGO Zonnewijzer zetten zich actief in voor medemens Frank Eeckhout

03 april 2019

14u10 3 Zwalm De leerlingen van BSGO Zonnewijzer in Zwalm hebben woensdag een actieve bijdrage geleverd aan de maatschappij.

Actief burgerschap is voor elke GO! school een belangrijke pijler van de educatie. Elke GO! school organiseert al acties waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Voor de 30ste verjaardag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden de krachten gebundeld. Door met zo veel mogelijk scholen op eenzelfde dag iets betekenisvol te doen voor de samenleving claimt het gemeenschapsonderwijs 3 april 2019 als de nationale ‘Dag van de Actieve Burger’.

Ook BSGO Zonnewijzer droeg zijn steentje bij. “De leerlingen van het zesde leerjaar verwelkomden enkele mensen met een beperking van vzw De Bolster. Samen namen ze deel aan tal van activiteiten. De leerlingen van het vierde en viojfde leerjaar richten een Zonnewijzer-carwash in. Tijdens het wachten, konden de mensen terecht in het verwensalon van de eersteklassers en werd hen een koffie aangeboden. De kinderen van het tweede en derde leerjaar tenslotte, bakten hartvormige wafeltjes en verdeelden die aan de bewoners van de Zwalmlaan en de zelfstandigen uit de Zuidlaan", laat directeur Bert Schietse weten.