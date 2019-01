Leerlingen basisschool Zwalm bezoeken mensen met beperking in De Bolster Frank Eeckhout

28 januari 2019

13u30 1 Zwalm De zesdeklassers van basisschool Munkzwalm trokken voor hun inclusieproject naar vzw De Bolster, een voorziening voor personen met een mentale beperking en een niet-aangeboren hersenletsel.

De leerlingen werden er ondergedompeld in een ‘activiteitenbad’ op maat van de cliënten. In kleine groepjes mochten de kinderen, samen met de cliënten, de activiteiten van de dag mee volgen. “We hebben gesnoezeld en bocce gespeeld. Dat is een mix van bowling en petanque. We hebben ook kennisgemaakt met de BeleefTV, een grote tablet met spelletjes en belevingsmateriaal, die ingebouwd is in een tafel op wieltjes", vertellen de leerlingen.

Het is niet de eerste keer dat vzw De Bolster en de school de handen in elkaar slaan. Zo kwamen de kinderen van het zesde leerjaar vorig jaar meekijken naar het poppentheater van Pierke en gingen enkele cliënten in december naar Munkzwalm om te helpen bij het maken van bloemstukjes voor Kerstmis.