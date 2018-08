Latemdreef 5 dagen dicht voor onderhoud 01 augustus 2018

02u28 0 Zwalm Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf maandag 20 augustus onderhoudswerken uit aan de Latemdreef (N46) in Sint-Maria-Latem, de drukke verbindingsweg tussen Oudenaarde en Zottegem. Hiervoor zal de weg volledig worden afgesloten.

Over een lengte van 800 meter vervangt het agentschap het asfalt. Er komt een nieuwe toplaag en de wegmarkeringen worden vernieuwd. In verschillende zones wordt ook de onderlaag hersteld. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken worden de werken uitgevoerd in een verkeersluwe periode. De werken zullen wellicht vijf werkdagen duren. Fietsers hebben doorgang via het aanliggend dubbelrichtingsfietspad. Het gemotoriseerd verkeer zal een omleiding volgen. Zo wordt verkeer van Oudenaarde in de richting van Zottegem omgeleid via de Stationsstraat, de Heufkensstraat, Spoorweglaan en de Zuidlaan (N415) tot aan de Latemdreef (N46). Het verkeer van Zottegem in de richting van Oudenaarde rijdt langs de Beerlegemsebaan (N415) naar de Kerkstraat, Meilegemstraat, Lindestraat, Schoolstraat (N435) tot aan de Latemdreef (N46). (TVR)