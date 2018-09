Laadpaal aan achtertuin zorgt voor commotie “Dit is puur pestgedrag” Thomas Vandewalle

06 september 2018

10u50 0 Zwalm De gemeente Zwalm liet een laadpaal voor elektrische wagens plaatsen op de parking op hoek van de Zwalmlaan met de Zuidlaan in Munkzwalm. "Pal aan mijn achtertuin, waardoor mijn doorgang wordt belemmerd", foetert André Melkebeke. “Dit is puur pestgedrag."

Achter de woning van André Melkebeke bevindt zich sinds jaar een dag een parking. De man heeft er via een hek een rechtstreekse doorgaan naar zijn tuin. Die wordt nu belemmerd, doordat de gemeente er een laadpaal voor elektrische wagens liet plaatsen. De laadpaal staat dan wel niet pal voor het poortje, maar als auto’s de paal gebruiken, wordt passeren moeilijk. André, voormalig schepen voor Gemeentebelangen in Zwalm, trok daarom met een bezwaarschrift met 23 handtekeningen naar het gemeentebestuur. “Veel heeft het niet opgeleverd. Men stelt dat die doorgang naar mijn tuin hier eigenlijk niet mag zijn. Heel eigenaardig allemaal, want ik heb er een vergunning voor." Melkebeke ging ook aankloppen bij de gouverneur, maar daar vond hij geen gehoor.

Het stuit hem vooral tegen de borst dat de plannen voor de laadpaal al gemaakt waren, nog voor er een collegebesluit was. “Die laadpaal moest en zou hier komen. Puur pesterijen dus”, zucht Melkebeke. "De arbeiders moesten zelfs een gracht van 25 meter graven om de elektriciteit tot hier te brengen. Niet te geloven.”

"Enige optie"

Burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) betreurt de verwijten. "We beschikken sinds kort over twee elektrische laadpalen op de nieuwe parking in de Decoenestraat en Eandis heeft ons gevraagd nog een extra plaats aan te duiden voor een laadpaal", schetst ze de gang van zaken. "We dachten eerst aan de Spoorweglaan, maar daar lopen niet de juist leidingen. De parking op de hoek van de Zuidlaan en de Zwalmlaan was de enige resterende optie in het centrum. Bovendien is er ook een school en een appartementsgebouw vlakbij. Een elektrische laadpaal is daar dus wel op zijn plaats." Opvallend volgens de burgemeester is het feit dat de parkeerplaatsen achter de tuin van Melkebeke waren verdwenen. "Er werd ook een parkeerverbod geschilderd. Dit is alvast niet gebeurd in opdracht van de gemeente. Ondanks het parkeerverbod, parkeerde Melkebeke er zelf altijd zijn wagen. Het ziet er dus naar uit dat hij er een privé-parkeerplaats had gecreëerd. Het spreekt voor zich dat dit niet kan", besluit de burgemeester.