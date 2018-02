Kwakkelweer schrikt kinderen niet af 05 februari 2018

HUNDELGEM - Ruim 150 kinderen en zowat evenveel ouders hebben zaterdagnamiddag meegestapt in de traditionele kindercarnavalsstoet door de straten van Hundelgem. "De weersvoorspellingen zagen er nochtans niet goed uit", vertelt Werner Baudewijn van organiserend feestcomité 't Wijmenierke. "We zijn dan ook zeer gelukkig dat er toch zoveel kinderen en ouders kwamen opdagen. Het bleef zowat de hele tocht droog. Enkel op het einde vielen er wat regendruppels. We hebben dus heel veel geluk gehad." De bonte muzikale stoet trok door het hele dorp en onderweg kregen de deelnemers verscheidene versnaperingen voorgeschoteld. Na de tocht kon iedereen weer op temperatuur komen in de parochiezaal van Hundelgem, waar nog meer lekkers en feestelijke muziek op het menu stonden. (TVR)