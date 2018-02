KVLV trekt naar VRT 23 februari 2018

KVLV Munkzwalm brengt op donderdag 8 maart een bezoek aan de VRT in Brussel. Daar staat om 17 uur een rondleiding op het programma, gevolgd door een warme maaltijd. Deelnemers mogen nadien nog een opname van de talkshow Van Gils & Gasten bijwonen. Deelnemen kost 15 euro, de busrit inbegrepen. Er wordt om 15.15 uur verzameld aan de bib. Inschrijven kan bij Annie Van der Donck op het nummer 055/49.84.20 of via annie.vdd@telenet.be. (TVR)