KVLV ruilt plantjes bij 'Schoonste boerin van Vlaanderen' 16 mei 2018

KVLV Munkzwalm organiseert op zaterdag 26 mei een zogenaamde 'share fair' op de Zwalmbeekhoeve bij Mieke Verniest, de 'Schoonste boerin van Vlaanderen', in de Wafelstraat. Iedereen is er tussen 14 en 17 uur welkom om zaden van bloemen, kruiden en groenten te delen of te ruilen. Mieke stelt er ook haar hoeve- en streekproducten voor. Je krijgt er uitleg over de korte keten en er is ook randanimatie en een eet- en drankstandje voorzien.