Kunstwerk siert speelbuis op sport- en recreatiesite

13 december 2018

15u08 1 Zwalm Een schilderwerk van de Gentse kunstenares Ann Cardinael siert de speelbuis op de sport- en recreatiesite langs de spoorweg in Zwalm. “Als kinderen door de buis kruipen, wanen ze zich in een ondergrondse wereld", vertelt Ann.

Het was een huzarenwerkje om het ondergrondse leven op de speelbuis aan te brengen. “Ik ben bewoon om te schilderen op vlakke oppervlakten. De ronde buis was dan ook een extra uitdaging. De rioolbuis stond ook heel vochtig. Met een warmtekanon zorgde ik ervoor dat al het vocht wegtrok. Pas dan kon ik starten met schilderen", vertelt de kunstenares.

Ann Cardinael kreeg van de Zwalmse jeugddienst en burgemeester Karen De Colfmacker de vraag om een ondergrondse wereld te creëren in de buis. “Ondanks het ondergrondse leven is het kunstwerk best wel kindvriendelijk. Je ziet wel eens een rat uit haar hol kruipen en hier en daar duikt ook een trol op. Maar het zijn lieve trollen, die niemand kwaad doen. Boze monsters hebben hier geen plaatsje gekregen", knipoogt Ann.

Bij het schilderen kreeg Ann ook wat hulp van Jurgen Van Gaver. Samen trotseerden ze wind en regen én de nieuwsgierige blikken en vragen van enkele kinderen. “Die interesse is best wel leuk. Het toont aan dat kinderen toch nog belangstelling hebben voor kunst", besluit ze.