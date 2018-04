Knokstraat besmeurd met 20.000 liter aal 20 april 2018

De brandweer had gistermorgen de handen vol in de Knokstraat in Sint-Denijs-Boekel, waar maar liefst 20.000 liter aal op de straat was gelopen. De aal was afkomstig van een varkensboer uit de nabijgelegen straat Moldergem. Via een landweg, was de smurrie tot op de lager gelegen straat beland. Chauffeurs die midden in de nacht door het onfris ruikende goedje reden, zorgden ervoor dat ook enkele gevels van woningen werden beklad. Met behulp van een hogedrukreiniger konden de spatten worden verwijderd. (TVR)