Kleuters genieten van theatervoorstelling De Gruffalo Frank Eeckhout

15 januari 2019

17u26 0 Zwalm De tweede- en derdekleuterklassers van alle Zwalmse scholen genoten dinsdagnamiddag van theatervoorstelling De Gruffalo van Meneer Monster.

In De Gruffalo schrikt een muis zijn belagers af door een afschrikwekkend fantasiedier als vriend te verzinnen. In De Zwalmparel bracht Meneer Monster een pittige bewerking van het meesterlijke prentenboek De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler. Het boek geniet in Engeland een Harry Potter-achtige bekendheid. In Vlaanderen staat het al jaren in de top-tien van best verkopende prentenboeken. Met ingehouden adem keken de kleuters naar de voorstelling.