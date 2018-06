Klein Zwitserland wordt hippe zomerbar SVEN (36) GEEFT VERLOEDERD PAND NIEUW LEVEN THOMAS VANDEWALLE

26 juni 2018

02u40 0 Zwalm Taverne Klein Zwitserland in Sint-Maria-Latem heropent zondag de deuren als zomerbar waar koffie, taarten, streekbieren en creatieve croques op het menu staan. "Het deed me pijn het pand te zien verloederen", vertelt Sven Janssens.

Klein Zwitserland, genesteld aan de oevers van de Zwalm, is sinds jaar en dag een begrip in Zwalm en daarbuiten. In het begin van de 20e eeuw deed het pand op het Galerijpad dienst al sluiswachterswoning. Het sluishuis werd tevens als herberg ingericht. Als naam voor die herberg werd gekozen voor 'Klein Zwitserland', omdat de sluiswachter deze plek in zijn verbeelding vergeleek met Zwitserland. "Mijn vijvertje is het meer van Genève, de heuvels zijn de Zwitserse bergen en als de sluizen openstaan, heb ik een waterval. Dit is gewoon Zwitserland in het klein", vertelt Sven. Sindsdien noemt iedereen het Klein Zwitserland. Er hangt zelfs een bordje met het aantal kilometers tot in het echte Zwitserland: precies 513. Ruim twee jaar geleden ging de herberg dicht en lag de site er verlaten bij. Vandalen zagen er de voorbije maanden hun kans schoon en sloegen alle ramen aan diggelen.





Met Sven Janssens (36) uit Everbeek krijgt de verborgen parel nu nieuw leven ingeblazen. "Als kind kwam ik hier vaak met mijn grootouders wandelen om telkens te eindigen in de IJzerkotmolen hier vlakbij", vertelt Sven. "Ik heb dit altijd een magische plek gevonden. Het deed me dan ook hartzeer om het pand te zien verloederen. Zo groeide het idee om er zelf iets te beginnen. Mensen kunnen me misschien al kennen van mijn foodtruck Mong met originele croques, waarmee ik op tal van evenementen sta. Die croques zal ik nu ook verkopen in Klein Zwitserland. Daarnaast kan men hier ook terecht voor lokaal gebrande koffie, ambachtelijke taarten van Julie's House uit Gent en lekkere streekbieren.





Pop-up

Klein Zwitserland opent aanstaande zondag 1 juli de deuren en zal enkel op zaterdag en zondag vanaf 11 uur geopend zijn. "Er is een ruim terras en we voorzien ook strandstoelen rond de vijver. Bezoekers zullen enkel buiten kunnen zitten, maar we beschikken wel over een mooie overdekte schuur waar men kan schuilen mocht dat nodig zijn." Gisteren was men er nog volop bezig met het plaatsen van nieuwe ramen. "Aan de vijver werd ook een afsluiting geplaatst, zodat ouders zich kunnen ontspannen terwijl hun kinderen ravotten." Eind september gaan de deuren opnieuw dicht. "Dan zullen we evalueren", knipoogt Sven. "Het gaat dus voorlopig enkel om een pop-up, maar ik heb in elk geval veel zin om hier in de toekomst allerlei evenementen te organiseren. Zwalm kan nog wel een culturele plek gebruiken", besluit hij.