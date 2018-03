Kermis Meilegem steunt vzw De Bolster 27 maart 2018

De organisatoren van de plaatselijke kermis in Meilegem hebben de opbrengst van hun maandagkermis, goed voor 3.500 euro, geschonken aan vzw De Bolster. Dat bedrag is, samen met een eigen investering van vzw De Bolster, aangewend voor de aankoop van de Fun2Go duofiets: een driewieltandem waarbij de gebruikers naast elkaar zitten. Deze duofiets zal worden gebruikt door de cliënten van het atelier sport in de vestiging van De Bolster in Zwalm.





(TVR)