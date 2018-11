Keramiek en schilderwerken in Den Artistjee Frank Eeckhout

06 november 2018

09u07 1 Zwalm In Den Artistjee in de Meilegemstraat in Meilegem loopt van zaterdag 10 tot zondag 18 november een herfsttentoonstelling met nieuwe werken in keramiek van Chris Masson en schilderijen in acryl-en olieverf op doek van Romine.

“Op weekdagen zijn we open van 14 tot 18 uur en in het weekend van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom. De keramieken gedenksteentjes, gemaakt in het kader van de herdenkingen van Wereldoorlog I, en de poppy’s, het symbool voor de vrede, worden de hele week tentoongesteld in Den Artistjee", laten Chris en Romine weten.