Kangoeroewedstrijd wiskunde in BSGO Zonnewijzer Zwalm Frank Eeckhout

25 maart 2019

14u36 0 Zwalm De leerlingen van BSGO De Zonnewijzer Zwalm namen onlangs deel aan de kangoeroewedstrijd.

Kangoeroe laat de leerlingen ervaren dat wiskunde op elk niveau heel leuk en uitdagend kan zijn. Even je hersenactiviteit opdrijven voor een aantrekkelijke reken- of denkpuzzel is best wel gezond en een prima belevenis. Bovendien valt iedere leerling in de prijzen. De leerlingen kijken nu al uit naar de resultaten.

