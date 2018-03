Kaasavond en fuif bij scouts 16 maart 2018

De leiding van scoutsgroep De Feniks uit Zwalm pakt op vrijdag 23 maart uit met een kaas- en wijnavond in De Zwalmparel. Voor zij die geen kaas lusten, is er een vleesbuffet voorzien. Aanschuiven kan vanaf 18 uur en kost 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. De jongste etertjes tot en met zes jaar betalen slechts 6 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden en leiding van de scouts of via arasari@defeniks.com. De dag nadien organiseren de scouts vanaf 21 uur opnieuw de fuif 'Fête locale', eveneens in De Zwalmparel. Kaarten hiervoor kosten 4 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa.





(TVR)