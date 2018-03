Kaas en wijn in De Zonnewijzer 02 maart 2018

03u10 0

Basisschool De Zonnewijzer in Munkzwalm organiseert op zaterdag 10 maart een kaas- en wijnavond in de schoolrefter in de Zwalmlaan. Aanschuiven kan tussen 17.30 en 22 uur. Voor wie geen kaas lust, is er een vleesschotel. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen 8 euro. Kaarten zijn te verkrijgen via het telefoonnummer 055/49.99.95 of info@bszwalm.be. (TVR)