Kaas en wijn bij joggingclub 23 februari 2018

02u46 0

Joggingclub 'Run for Fun Zwalm' organiseert op zaterdag 24 februari van 18 tot 22 uur voor de vijftiende keer een kaas- en wijnavond in het parochiaal centrum De Zwaluw in de Decoenestraat. De toegangsprijs bedraagt 14 euro, kinderen jonger dan 12 betalen 7 euro. Voor wie geen kaas lust, is er een koude schotel te verkrijgen. Kaarten zijn te bekomen bij de leden van Run for Fun Zwalm of via www.runforfunzwalm.be.





(TVR)