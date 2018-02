Julia en Roger vieren briljanten jubileum op valentijn 17 februari 2018

Roger Haeck (87) en Julia Larno (83) uit Zwalm hebben op valentijn hun briljanten jubileum gevierd. Ze traden liefst 65 jaar geleden in het huwelijksbootje en delen nog steeds lief en leed met elkaar. "We trouwden niet om romantische reden op valentijn. Sterker nog: van valentijn hadden we toen nog nooit gehoord", lachten de twee, die van burgemeester Karen De Colfmacker bloemen kregen. "Plezant", vond Roger, want op 14 februari 1953 was Karens overgrootvader René burgemeester in Meilegem, waar zij woonden. "Hij heeft ons toen getrouwd."





(TVR)