Jozef Van den Bulcke duwt Open Vld-lijst 05 april 2018

Huidig schepen Jozef Van den Bulcke (63) zal in oktober de Zwalmse Open Vld-lijst duwen. Lijsttrekker wordt zoals bekend Johan De Bleecker, aangezien burgemeester Karen De Colfmacker de politiek voor bekeken houdt na deze legislatuur. "Ik heb zelf ook even overwogen om er mee te stoppen, maar uiteindelijk wil ik me toch blijven inzetten voor de Zwalmse bevolking", vertelt Van den Bulcke. "Jozef en Johan vormen samen de locomotief om Zwalm de komende zes jaar met hun inzet en expertise verder uit te bouwen", zegt Open Vld-voorzitter Johan Duprez op zijn beurt. "Beiden bewezen hun kunnen tijdens hun politieke loopbaan en dit elk op hun eigen terrein en met kennis van zaken op de verschillende domeinen. De komende maanden werken we verder aan een sterk verkiezingsprogramma."





(TVR)