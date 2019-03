Jongste kleuters naar schoolvoorstelling Panama Frank Eeckhout

13 maart 2019

18u26 0 Zwalm De allerkleinsten hadden nog een schoolvoorstelling te goed. Nu zijn alle schoolkinderen in Zwalm naar een voorstelling geweest.

In “Panama” bouwen twee vuilnismannen een prachtige fantasiewereld uit eindeloos veel plastic dopjes, zakjes en flesjes. Ze toveren bloemen, bomen, vogels en insecten tevoorschijn. Het verhaal is geïnspireerd op het bekroonde kinderboek “O wat mooi is Panama” van Janosch.