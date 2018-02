Johan Tahon werkt samen met Rammstein-frontman 16 februari 2018

02u49 0 Zwalm De Zwalmse beeldhouwer Johan Tahon heeft voor zijn nieuwe overzichtstentoonstelling samengewerkt met Rammstein-frontzanger Till Lindemann. Die schreef vijf gedichten bij het werk van Tahon. Ze werken ook samen aan een boek.

Johan Tahon heeft nu een overzichtstentoonstelling in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Daarvoor werkte hij samen met Till Lindemann, zanger van de band Rammstein. Die laatste leerde het werk van Tahon kennen via ZOO Magazine, een Duits tijdschrift over mode en kunst. Datzelfde magazine bracht hen samen. "Het klikte meteen. Achteraf zijn we nog samen het Berlijnse nachtleven ingetrokken. We hebben uren gepraat, onder meer over zijn jeugd."





Beide heren wisselden nummers uit en de samenwerking in het Bonnefantenmuseum volgde. "Hij nodigde me afgelopen zomer ook uit voor zijn concert op Graspop. Fantastisch, niet alleen vanwege hun overweldigende power en de totale overgave van de massa, maar ook omdat het verrassend veel diepgang had." De twee werken nu samen aan een boek, dat in september verschijnt. (TVR)