Johan De Bleecker vijfde opvolger voor Open Vld op Kamerlijst Frank Eeckhout

23 maart 2019

10u28 0 Zwalm Johan De Bleeker uit Zwalm is bij de verkiezingen in mei vijfde opvolger op de Kamerlijst voor Open Vld.

“Mijn engagement in de politiek is jullie al langer bekend, mijn dienstbetoon voor de bevolking evenzeer. Vanuit het federale parlement wil ik me specifiek inzetten voor openbare werken, mobiliteit en overheidsgebouwen Bouwen is mijn hobby, zoals velen weten; bouwen aan een mooiere en betere samenleving is mijn persoonlijke missie", zegt De Bleeker. Johan De Bleecker is professioneel actief binnen de VDAB en verdedigt sinds 2006 de belangen van de Zwalmse burger, eerst in de OCMW-raad (2006-2012), vervolgens in de gemeenteraad (2013-heden) en was vorige legislatuur schepen.