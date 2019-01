Jankende rottweiler op achterbank leidt baasje af: auto uit de bocht Ronny De Coster

26 januari 2019

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zwalm Op de Beerlegemsebaan in Zwalm is deze middag een auto van de weg geraakt, nadat de chauffeur was afgeleid door zijn rottweiler die op de achterbank zat.

“De hond jankte, omdat hij met zijn poot ergens vast zat. Ik keek even om maakte daardoor een stuurfout in de bocht”, vertelde chauffeur, een man uit Gavere. Zij auto botste tegen een betonblok. Daarbij is het oliereservoir van de motor gebarsten, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid olie op het wegdek belandde. Een team van de brandweerpost Zottegem kwam het goedje opruimen. Ter hoogte van het ongeval moest het verkeer een tijd over één rijstrook.