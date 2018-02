Is mogelijk: kapper, pedicure of warm bad HUIZE ROBORST OPENT DAGVERZORGINGSCENTRUM THOMAS VANDEWALLE

02 februari 2018

02u42 0 Zwalm Huize Roborst opent vandaag een gloednieuw dagverzorgingscentrum. Dagelijks zullen daar tot vijftien senioren opgevangen worden met aangepaste zorg en activiteiten. De plannen voor een nieuwbouw in het centrum van Munkzwalm worden intussen steeds concreter. "Binnen vijf jaar moeten we kunnen verhuizen", aldus directeur Johan Rotsaert.

Het dagverzorgingscentrum werd pal naast het woonzorgcentrum opgetrokken en zal overdag opvang bieden aan ouderen die thuis wonen, maar nood hebben aan toezicht of verzorging. De medewerkers zetten gisteren alles op alles om het gebouw tegen deze ochtend piekfijn in orde te krijgen.





Langer thuis

"We kunnen tot vijftien personen tegelijk ontvangen en dit telkens van 9 tot 17 uur", licht directeur Johan Rotsaert toe. "Zij hoeven niet allemaal elke dag te komen, waardoor we wekelijks tientallen Zwalmenaren kunnen helpen. We bieden naast activiteiten ook vervoer en warme maaltijden aan, badmomenten, kapper, pedicure, enzovoort. Op die manier zorgen we ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en geven we de mantelzorgers wat meer ademruimte." Eén dag opvang kost 24,5 euro.





Assistentiewoningen

De investering op de site langs de Kloosterstraat is opvallend, want de vzw wil al lange tijd verhuizen naar het centrum van Munkzwalm. Langs de Gaverbosdreef zal een volledig nieuw woonzorgcentrum worden gebouwd, inclusief assisentiewoningen en ook een dagverzorgingscentrum. "Maar dat dossier sleept al jaren aan, waardoor we niet langer konden wachten. Wij zijn het enige rusthuis in Zwalm en moeten werken met een wachtlijst. Er was dan ook dringend nood aan een dagverzorgingscentrum."





Verouderd

Toch dringt een verhuis zich in de nabije toekomst op. "Ons woonzorgcentrum kampt met plaatsgebrek en de accommodatie is bovendien ook nog eens verouderd. Momenteel wordt een nieuw masterplan opgemaakt. Dit samen met de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij, die in het woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm enkele tientallen sociale woningen zal voorzien. Ook de vrije basisschool is betrokken bij de opmaak van de plannen. Die heeft namelijk nood aan wat extra buitenspeelruimte en sportaccommodatie. Eens Ruimte Vlaanderen het licht op groen zet, kunnen we verder. Zoals het er nu uitziet, moeten we binnen maximum vijf jaar kunnen verhuizen", besluit Rotsaert.