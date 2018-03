Infosessie over hoe gezond slapen 02 maart 2018

KVLV Munkzwalm organiseert op vrijdag 9 maart van 19 tot 21 uur de infosessie 'gezonde en goede slaap' in het parochiaal centrum De Zwaluw in de Decoenestraat. Tijdens deze infosessie wordt op interessante en leuke wijze uitgelegd hoe je een gezonde en goede slaap kunt verkrijgen. De toegang is gratis. (TVR)