Infonamiddag over modernisering erfrecht 21 februari 2018

02u48 0

KVLV Munkzwalm organiseert morgen van 14 tot 16 uur een infonamiddag over de modernisering van het erfrecht in het parochiaal centrum De Zwaluw in de Decoenestraat. De mogelijkheden om uw erfenis op maat te regelen worden fors uitgebreid. Het gros van de nieuwe erfregels zal na de zomer in werking treden. Kan u beter nog snel schenken of wacht u best tot na 1 september? Kan u met uw kinderen een pact sluiten waarbij uw nalatenschap vooraf geregeld wordt? Jean Dekoker, specialist terzake van Belfius, komt het toelichten in KVLV-stijl: bij een kopje koffie met gebak. Leden betalen 3 euro, niet-leden 5 euro. Inschrijven kan via annie.vdd@telenet.be. (TVR)