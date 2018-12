Infoavond ‘Hoe herstel ik mijn bodem’ FEL

02 december 2018

11u03 0 Zwalm Velt Land van Rhode organiseert op woensdag 5 december van 20 tot 22.30 uur de infoavond “Uw bodem herstellen, hoe doe je dat?”.

Lesgever Marc Verhofstede stuurt de deelnemers met heel wat weetjes over de bodem van hun tuin naar huis. Deelnemers mogen een staal van grond of compost uit eigen tuin meebrengen voor visuele evaluatie door de spreker. De infoavond vindt plaats in Parochiaal Centrum De Zwaluw in Nederzwalm en is gratis voor Velt-leden. Niet-leden betalen 5 euro. Meer info op https://beweegt.velt.be/landvanrhode/1138/kalender.