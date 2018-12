Inbrekers stelen geld en veroorzaken veel schade in Vrije Basisschool ‘Bloesem’ in Hundelgem Ronny De Coster en Frank Eeckhout

09 december 2018

14u54 3 Zwalm Inbrekers zijn in de nacht van zaterdag op zondag aan het werk geweest in de Vrije Basisschool ‘Bloesem’ aan de Hundelgemsebaan in Hundelgem. Ze drongen het secretariaat en enkele klassen binnen en waren kennelijk alleen op zoek naar geld. Bij de inbraak is vrij veel schade aangericht.

De inbrekers zijn de school naar binnen geraakt, nadat ze een deur aan de zijkant hadden geforceerd. Ook de deur van de hoofdingang naast het secretariaat en enkele binnendeuren zijn opengebroken. De daders gebruikten daarvoor een koevoet of een grote schroevendraaier, zo blijkt uit de sporen die ze op de deuren hebben achtergelaten.

Alleen geld

“Alles is hier overhoop gehaald”, zegt directeur Christa De Sutter. “Vooral in het secretariaat hebben de daders hun tijd genomen om alle kasten en lades te doorzoeken. We zijn nog een beetje aan het uitzoeken wat er precies gestolen is. Op basis van de eerste vaststellingen schat ik dat er ongeveer 300 euro gestolen is. Opmerkelijk is dat de daders kennelijk alleen op zoek naar geld: computers en iPads lieten ze hier onaangeroerd. We zijn ook wel een paar bankkaarten kwijt en ook de sleutel van de schoolbus is nog zoek”, vertelt De Sutter.

Wachten op labo

Zo zal de school morgen openen met wat praktische ongemakken. “We mogen nog niets opruimen. De politie heeft al de eerste vaststellingen gedaan, maar we moeten nog wachten tot een team van het gerechtelijk labo een sporenonderzoek doet. En dat zal kennelijk pas morgenochtend gebeuren. In afwachting moeten we wel een manier zoeken om de geforceerde buitendeuren vannacht toch veilig gesloten te kunnen houden”, besluit De Sutter.

Ook in andere scholen

De inbraak in de school in Hundelgem doet denken aan gelijkaardige feiten vorige week in Nukerke. Daar was de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus aan de Holandstraat het doelwit van inbrekers. En ook bij die inbraak zochten de daders alleen naar geld en gebruikten ze een koevoet om deuren te forceren. Ook een school in Petegem kreeg vorige week inbrekers over de vloer.