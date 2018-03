Huwelijksakte al giechelend ondertekend 03 maart 2018

Ontroerende taferelen in het gemeentehuis van Zwalm gisteren. Zeven kleuterkoppeltjes van basisschool Het Groene Lilare in Sint-Maria-Latem stapten er in het huwelijksbootje. Valentijn is achter de rug, maar er hangt nog veel liefde in de lucht bij de kleuters. Hoewel het ene koppeltje al schuchterder was dan het andere, waren ze allemaal blij met hun partnerkeuze. Geen enkel detail ontbrak. De jongens zaten strak in het pak, de meisjes hadden een wit trouwkleedje aan. Ringen werden niet uitgewisseld, maar wel vriendschapsbandjes. De medeleerlingen waren getuigen van dienst en tijdens de huwelijksplechtigheid liet burgemeester Karen De Colfmacker de kinderen hun huwelijksakte tekenen. Zij mocht ook het huwelijk van haar zoontje Simon voltrekken en was tevreden met Kato als schoondochter. (TVR)