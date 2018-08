Huiskatten beschoten en gevangen KATTENEIGENAARS DIENEN KLACHT IN TEGEN ONBEKENDEN THOMAS VANDEWALLE

04 augustus 2018

02u25 0 Zwalm Katteneigenaars in Zwalm trekken aan de alarmbel. Tine Goessens vond haar vermiste kat Wieske in een kooi midden de velden terug. Martine Meskens haar kattin werd dan weer met hagel beschoten. "Het werk van jagers", vertellen de dames die nu een klacht indienden bij de politie.

Het was Tine Goessens uit Rozebeke die als eerste op Facebook de problematiek aankaartte.





"Mijn kat Wieske was sinds 19 juli vermist", doet ze het verhaal. "Aangezien ze vaak buiten loopt, maakte ik mij de eerste dagen niet veel zorgen. Na een week werd ik toch wat ongerust en daarom ging ik bij de buren briefjes in de bus steken met daarop de vraag of zij Wieske soms hadden gezien."





Niet veel later kreeg Tine telefoon van een buurvrouw die vertelde dat ze haar kat ook enkele dagen kwijt was geweest.





Gedehydrateerd

"Zij had haar huisdier opgesloten teruggevonden in een kooi in een maïsveld. Zo ben ik ook gaan zoeken naar kooien in de buurt. Ik schrok me een bult toen ik samen met de kinderen een kooi aantrof in een bosje op amper 300 meter van onze woning met daarin Wieske."





De kooi stond in het bosje ter hoogte van de Kamperstraat, op de hoek met de naamloze weg richting Groenstraat. "Wieske was volledig uitgemergeld, maar ik was al blij dat ze nog leefde", vervolgt Tine. "Volgens de dierenarts was ze gelet op de hitte compleet gedehydrateerd. Hadden we haar pas enkele dagen later gevonden, dan had ze het niet overleefd."





Illegale kooien

Volgens Tine zijn de kooien het werk van jagers. Rozebeke is jachtgebied, dus de wet laat toe om er verwilderde katten te vangen. Katten met een halsband worden als huiskatten beschouwd en zullen door de jager vrijgelaten worden als hij ze aantreft in de kooi. "Maar hier gaat het om illegale kooien. Kooien moeten voorzien zijn van een label met daarop de gegevens van de jager. Die moet ook elke dag de kooien controleren. Dat is hier niet het geval." Tine diende daarom bij de politie een klacht in tegen onbekenden.





Op de Facebookpost van Tine kwamen al snel veel reacties. Daaruit blijkt dat al meerdere katten het slachtoffer werden van jagers. Zo diende ook Martine Meskens uit Munkzwalm een paar weken geleden een klacht in tegen onbekenden.





"Mijn kattinnetje is met hagel beschoten. Er zitten maar liefst 9 bolletje in haar lijf en ze is nu voor 90% blind. Ik denk niet dat de dader gedacht had dat ze nog naar huis zou kruipen."





Een andere inwoonster had minder geluk. Haar kater kwam eveneens vast te zitten in een kooi, maar werd te laat gevonden. Het dier overleefde het dan ook niet. De baasjes geven alvast nog wat goede raad mee.





"Mensen die hun kat niet vinden, roepen we op om te gaan zoeken in bosjes en maïsvelden. Wanneer je hun naam roept, zullen ze wel reageren als ze ergens vast zitten. Hier mogen niet nog meer slachtoffers vallen."