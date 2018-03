Hubert en Georgette vieren 60 jaar huwelijk 14 maart 2018

Hubert Moreels (84) en Georgette Maes (83) werden in het gemeentehuis van Zwalm ontvangen voor hun diamanten huwelijksjubileum. Het koppel stapte op 18 januari 1958 in Rozebeke in het huwelijksbootje. Ze hebben twee kinderen, Mario en Marc.





(TVR)