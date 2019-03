Het mysterie van de verdwenen kapel op de Rozenlaan Frank Eeckhout

29 maart 2019

19u02 0 Zwalm Op de Rozenlaan in Munkzwalm is een kapel spoorloos verdwenen. “De kapel is in de vorige legislatuur gesloopt, maar navraag leert mij dat daarvoor geen toestemming werd gegeven door het toenmalige schepencollege", zegt Louis Ide (N-VA).

Gemeenteraadslid Louis Ide vroeg zich op de gemeenteraad af waar de kapel in de Rozenlaan was gebleven. De kapel, die weliswaar in slechte staat verkeerde, was eigendom van de vzw Dekenale Werken. “De kapel is blijkbaar op een mysterieuze wijze verdwenen. In de notulen van het vorige schepencollege is hiervan niets terug te vinden. Ik zal de politie proces-verbaal laten opmaken in de hoop de ware toedracht van de verdwijning te weten te komen", zegt Ide.