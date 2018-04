Het Groene Lilare zet fiets dag lang in de kijker 26 april 2018

Nu het beter weer wordt, is het tijd om de fiets terug van stal te halen. In Het Groene Lilare in Sint-Maria-Latem werd daarom gisteren een heuse fietsdag georganiseerd. Alle kinderen van de lagere school werden aangemoedigd om met de fiets naar school te komen. Zij werden begeleid door ouders van de leerlingen.





Fietsatelier

Daarnaast werd op de school een fietsatelier op poten gezet om alle fietsen na te kijken zodat iedereen veilig de baan op kan. Ouders en grootouders smeerden er kettingen, controleerden de bandendruk en voerden allerlei kleine herstellingen uit. Met een ligging langs de drukke Latemdreef zijn er maar weinig leerlingen die met de fiets naar school komen. Met dergelijke acties hoopt de school dit te veranderen.





