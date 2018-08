Herinrichting dorpskern loopt vertraging op EROSIEPROBLEMATIEK MOET VOLLEDIG IN KAART GEBRACHT WORDEN THOMAS VANDEWALLE

07 augustus 2018

02u32 0 Zwalm De heropwaardering van de Paulatemse dorpskern heeft een jaar vertraging opgelopen. "De erosieproblematiek van hoger gelegen gronden moest meegenomen worden in het dossier en dat was complexer dan gedacht", zegt schepen Johan De Bleecker.

De heraanleg van de dorpskern in Paulatem stond gepland voor vorig jaar, maar vandaag de dag is er nog altijd niets aan de situatie veranderd. "Met andere woorden: tijdens de spitsuren is de Paulatemstraat nog steeds een echte sluipweg voor wie van Oudenaarde naar Gent rijdt en omgekeerd", steekt schepen van Openbare Werken Johan De Bleecker (Open Vld) van wal. "Paulatem telt slechts 122 inwoners, maar rust moet je in de straat niet zoeken. Automobilisten houden zich er ook vaak niet altijd aan de maximum snelheid van 50 of 30 kilometer per uur. Maar weinig mensen beseffen dat ze er door een dorpskern rijden", stelt hij vast. "Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de kerk er wat weg van de straat staat. Ons doel is dan ook om het dorpsgevoel te versterken."





Kasseien

Om meer dorpsgevoel te creëren, zal het asfalt ter hoogte van de kerk plaats ruimen voor kasseien. "Het dorpsplein bestond ooit uit kasseien, maar werd door de jaren heen geasfalteerd. Kasseien zullen de kern bovendien extra charme geven", stelt de schepen.





"Tegelijk zullen een aantal verkeersremmers voorzien worden om het doorgaand verkeer af te remmen." De gemeente zit binnenkort ook nog samen met het Agentschap Wegen en verkeer. "We willen dat het vanop de Beerlegemsebaan minder aantrekkelijk wordt om de Paulatemstraat in te rijden. Daarom gaan we aandringen op een asverschuiving."





Ook de erosieproblematiek van hoger gelegen gronden die via de Paulatemstraat afwateren, moest in het geheel worden meegenomen.





"Men kan niet eerst een weg vernieuwen en later vastellen dat er ergens riolering ontbreekt. Studiebureau Infraplan is daarom nu bezig met het in kaart brengen van de ganse problematiek. De paar tientallen hectaren gronden die via Paulatem afwateren, zullen hogerop moeten gebufferd worden. Daarvoor zullen de volgende legislatuur gronden moeten onteigend worden voor het aanleggen van buffergrachten met tussenschotten. Hiervoor wordt 280.000 euro opzij gezet."





Bij de start van de legislatuur werd ook al 50.000 euro uitgetrokken voor de herinrichtingswerken. "We weten dat dit niet voldoende zal zijn om zowel de bestrating als de verkeersremmende maatregelen te bekostigen", aldus De Bleecker. Het bedrag zal dan ook worden opgetrokken. Achter de kerk willen we trouwens ook nog een bankje voorzien met zicht op de Munkbosbeekvallei."





De schepen hoopt de werken in november te kunnen aanvangen.