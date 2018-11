Herdenking Groote Oorlog in Zwalm FEL

10 november 2018

Het gemeentebestuur, de cultuurdienst, verschillende verenigingen, de Zwalmse scholen en enkele kunstenaars slaan zondag de handen in elkaar voor de herdenking van de Groote Oorlog.

De plechtigheid start met een misviering in de Sint-Mattheuskerk van Munkzwalm gevolgd door een bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden en de inzegening van een nieuwe Vredesboom. Daarna volgt een receptie en aansluitend buffet in GC De Munk. Iedereen kan de plechtigheden bijwonen.

Vertellers nemen je in Nederzwalm en Meilegem op sleeptouw doorheen de gebeurtenissen in Zwalm tijdens WO I. Op verschillende stopplaatsen kan je rantsoenbonnen inruilen voor enkele op de oorlogskeuken geïnspireerde gerechten. De rantsoentocht eindigt in de kerk van Meilegem waar je nog een drankje krijgt aangeboden. In de kerk volgt een slotevocatie met toneel, poëzie, projecties, muziek en kunst. Start om 14 uur onder de Brug van de Derde Jagers te Voet in Hermelgem.