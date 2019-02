Herbeleef de spetterende jaren 60 met 'Kind van de Sixties’ in De Zwalmparel Frank Eeckhout

14 februari 2019

17u51 0 Zwalm Rudolf Hecke en Zwalmenaar Gust De Coster brengen de magische jaren 60 weer tot leven in de voorstelling Kind van de Sixties’.

‘Kind van de Sixties’ is een muzikale vertelling om u tegen te zeggen. Rudolf gidst het publiek met passie, ontroering en verbazing doorheen feiten en fantasieën die de sixties de wonderbaarlijkste tijdspanne ooit maakten. Gust draait de plaatjes die in ieders geheugen gebrand staan. En er is ook een liveband met sitarspeler én psychedelische lichtshow. Magie vult de ether, de barricaden van mei ’68 passeren, de LSD-happenings van San Francisco, hippies, provo’s, communes, vrije radio’s en vrije liefde, de pil, Dolle Mina’s, Leuven-Vlaams, Swinging Londen, het bed van John Lennon & Yoko Ono en de hoogmis van de flower-power, het Woodstock festival.

‘Kind van de Sixties', vindt plaats op vrijdag 29 maart om 20 uur in De Zwalparel in Munkzwalm. Tickets kosten 20 euro en kunnen gereserveerd worden via webshopzwalm.recreatex.be.