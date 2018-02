Gratis stappenteller ontlenen 23 februari 2018

Met de lente in het vooruitzicht kunnen Zwalmenaren die zich aan een wandeltochtje wagen, gebruik maken van een stappenteller. Die stappenteller kan gratis ontleend worden in de sporthal of aan de balie van het gemeentehuis. Liefhebbers kunnen dan zelf uittesten hoeveel stappen ze zetten om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Er ligt ook een uitgestippelde wandelroute ter beschikking die rond de 10.000 stappen telt, het aanbevolen aantal stappen per dag. (TVR)