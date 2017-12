Gratis proeflessen judo in sporthal 02u34 0

Judoclub Zwalm biedt vanaf woensdag 10 januari opnieuw gratis proeflessen judo aan voor kinderen vanaf 6 jaar. Plaats van afspraak is de sporthal van Zwalm. Dit telkens op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur en op woensdag van 17 tot 18 uur.





Meer info bij Karel Vander Schelden op het nummer 0494/030.946 of via judoclubzwalm@telenet.be.





(TVR)