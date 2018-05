Grafstenen tussen steenpuin op containerpark 25 mei 2018

Peter Van Den Haute van N-VA Zwalm ontdekte op het containerpark oude grafstenen die in een container waren gedumpt. "Ik schrok toen ik de grafstenen zag liggen", vertelt Van Den Haute. "Ik besef ook wel dat er soms graven moeten worden geruimd, maar dat kan op een meer respectvolle manier. Hier waren de foto's en de namen nog duidelijk zichtbaar. De zerken waren gewoon tussen het steenpuin gegooid. Met duidelijke richtlijnen kan dit nochtans makkelijk worden vermeden." Schepen Johan De Bleecker (Open Vld), bevoegd voor Begraafplaatsen, reageert verrast. "Grafstenen worden maar zelden door onze gemeentelijke diensten geruimd. Enkel wanneer we niemand van de nabestaanden meer vinden, gebeurt dit. Ik zal de zaak in elk geval laten onderzoeken." (TVR)