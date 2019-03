GO! Zonnewijzer Zwalm viert carnaval Frank Eeckhout

03 maart 2019

11u09 0 Zwalm De leerlingen van GO! Zonnewijzer in Zwalm trokken op de laatste schooldag voor de krokusvakantie in carnavalsoutfit naar school. Zij kregen ook bezoek van de prinsen carnaval van Zwalm en Brakel.

In de voormiddag trakteerden de prinsen de kleutertjes op een spetterend feestje. ‘s Middags werd er op school een ‘walk of fame’ georganiseerd voor de best verklede leerkracht en daarna trokken de leerlingen van het lager door de Zwalmse straten.