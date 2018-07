Gildefeesten met oldtimers 19 juli 2018

De Landelijke Gilde Beerlegem pakt op zondag 29 juli uit met de 25ste Gildefeesten in en rond zaal De Beekmeers. "Puur amusement, daar is het ons steeds om te doen", vertelt Johan Brain. "Ook al zijn wij een Landelijke Gilde, we zijn niet alleen met landbouw bezig." Op het programma staat onder andere een rondrit met oldtimer tractoren. Die verzamelen om 9 uur aan zaal de Beekmeers voor een ontbijt. Om 10 uur worden de ronkende motoren in gang gezet. De terugkomst is gepland rond 15 uur. Om 11.30 uur opent de bar met gin tonic aan 3 euro. 's Middags kan men ook aanschuiven aan het wereldkeukenbuffet. Kaarten voor het buffet kosten 20 euro en zijn te bekomen via 0478/223.658 of johan@brain-schepens.be. (TVR)