Gezondheidsproblemen nopen directrice Marie-Claire tot vervroegd afscheid Frank Eeckhout

14 januari 2019

18u53 0 Zwalm Gezondheidsproblemen dwingen Marie-Claire De Keyser (63) tot een vervroegd pensioen. De directrice van Go! Basisschool De Zonnewijzer in Munkzwalm kreeg maandag een pakkend afscheid van haar team én van de 171 leerlingen. “Ik ben overweldigd. Dit had ik totaal niet verwacht", pinkt Marie-Claire meerdere traantjes weg.

Tot haar 65ste tussen de kinderen staan. Dat was de droom van de Zottegemse Marie-Claire De Keyser. De directrice van De Zonnewijzer is al enkele jaar pensioengerechtigd maar houdt teveel van haar job om alle dagen thuis te zitten. Gezondheidsproblemen maken nu een abrupt einde aan die droom. “Ik moet onder het mes en de revalidatie gaat enkele maanden duren. Ten vroegste eind mei ben ik misschien opnieuw de oude. Maar het zou van weinig respect getuigen voor mijn opvolger moest ik dan de draad opnieuw opnemen. Daarom heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten", vertelt Marie-Claire.

De Zottegemse startte haar loopbaan 40 jaar geleden als leerkracht. “10 jaar lang dweilde ik verschillende scholen in Oost-Vlaanderen af. Daarna trok, ik naar De Pelgrim in Oosterzele waar ik de hulpbehoevenden leerde lezen en schrijven. Twintig jaar geleden kreeg ik de kans in het Koninklijk Atheneum Zottegem. Daar stond ik 10 jaar voor de klas als leerkracht Nederlands en Duits. De laatste 10 jaar van mijn carrière was ik directrice in De Zonnewijzer", schetst Marie-Claire haar loopbaan.

Dat de directrice op handen gedragen wordt door haar personeel en de kinderen getuigt het mooie afscheid dat ze kreeg. Van het personeel kreeg ze een boeket bloemen en een cheque voor een restaurantbezoek. De leerlingen bedankten haar allemaal met een roos. “Dit had ik niet zien aankomen. Maar het doet wel heel veel deugd. Toch is het met pijn in het hart dat ik afscheid neem want de school ligt mij nauw aan het hart. Ik zou nog kunnen terugkeren maar het belang van de school primeert op mijn passie. Wel ga ik mijn opvolger nog op weg helpen zodat de overgang vlot verloopt. En eens ik gerevalideerd ben, mogen ze mij hier opnieuw verwachten. Niet meer in een leidinggevend functie maar als vrijwilliger in de vriendenkring", kijkt Marie-Claire hoopvol vooruit.

Niet alleen de directrice pinkte maandag een traantje weg, ook enkele leerkrachten hadden het moeilijk om hun ogen droog te houden. “Ons directrice is een crème van een vrouw. Marie-Claire is een oma-type, die alle kinderen onder haar vleugels neemt. Ze is heel gemoedelijk en heel toegankelijk. Met problemen kon je altijd bij haar terecht. Zowel het personeel als de kinderen. En telkens weer vond ze een oplossing. We wensen haar snel beterschap toe en hopen dat ze ons nog dit schooljaar een bezoekje kan brengen", klinkt het bij het personeel.