Gezelschapsspelenavond in bassischool Bloesem FEL

17 november 2018

Vrije basisschool Hundelgem organiseert op vrijdag 23 november een gezelschapsspelenavond in de Bloesem.

Vanaf 18 uur kunnen kinderen en volwassenen gezelschapsspelletjes spelen, een glaasje drinken en een hapje eten. Er zijn zowel gekende als minder gekende gezelschapsspelen. Inschrijven is aangewezen en kan via info@basisschoolhundelgem.be of op het nummer 055/49.87.08.