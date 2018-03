Gemeente zoekt vrijwilligers voor zwerfvuilactie 02 maart 2018

De gemeente Zwalm doet op zaterdag 24 maart mee met de nationale opruimactie 'Grote Lenteschoonmaak' van 'Mooimakers.be'. De milieuraad en het gemeentebestuur roepen alle inwoners op om de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen bij het opruimen van zwerfvuil in de gemeente. De actie vindt plaats op zaterdagnamiddag tussen 14 en 17 uur. De gemeente stelt allerlei materiaal zoals fluohesjes, handschoenen, grijptangen en vuilniszakken ter beschikking om het opruimen vlot te laten verlopen. Alle vrijwilligers krijgen na afloop een welverdiend drankje. Je deelname bevestigen kan tot 19 maart bij de milieudienst via 055/48.05.61 of milieu@zwalm.be. (TVR)