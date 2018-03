Gemeente zoekt jobstudenten 28 maart 2018

Zwalm is voor de maanden juli en augustus op zoek naar jobstudenten voor het containerpark en het onthaal in het gemeentehuis. Kandidaten moeten minstens 15 jaar oud zijn en al in het derde jaar van het secundair onderwijs zitten. Inschrijven voor deze functies kan door te mailen naar internezaken@zwalm.be of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm. Er worden proeven afgenomen en dit vanaf 9 april. (TVR)